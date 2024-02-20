Dolar 31 TL'ye gidiyor
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 30,90 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 17:30, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 17:30
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,8680
|30,8690
|30,9050
|30,9060
|Avro
|33,2370
|33,2380
|33,4380
|33,4390
|Sterlin
|38,9670
|39,0940
|39,2180
|39,3350
|İsviçre Frangı
|35,1010
|35,2770
|35,2550
|35,4320
|ANKARA
|ABD Doları
|30,8380
|30,9180
|30,8750
|30,9550
|Avro
|33,1970
|33,2770
|33,3980
|33,4780
|Sterlin
|38,9070
|39,1170
|39,1580
|39,3680