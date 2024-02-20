Dolar 31 TL'ye gidiyor

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

PAZARTESİ SALI İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,8680 30,8690 30,9050 30,9060 Avro 33,2370 33,2380 33,4380 33,4390 Sterlin 38,9670 39,0940 39,2180 39,3350 İsviçre Frangı 35,1010 35,2770 35,2550 35,4320 ANKARA ABD Doları 30,8380 30,9180 30,8750 30,9550 Avro 33,1970 33,2770 33,3980 33,4780 Sterlin 38,9070 39,1170 39,1580 39,3680