İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 18 zanlı yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı olduğu belirlenen 18 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 11:34, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 11:26
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı faaliyet gösteren aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 19 şüpheli tespit edildi.
Savcılığın kararı doğrultusunda çalışma başlatan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda şüphelilerden 18'i yakalandı.
Diğer 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalımalar sürüyor.