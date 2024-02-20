EPDK'dan akaryakıt adımı
EPDK'dan akaryakıt adımı
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
KPSS Hazırlık İçin Erken Kayıt Avantajları Devam Ediyor!
Sponsorlu İçerik
Et fiyatlarına zam
Et fiyatlarına zam
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
Trafiğe ocakta 213 bin 493 aracın kaydı yapıldı
Trafiğe ocakta 213 bin 493 aracın kaydı yapıldı
Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Silah kaçakçılarına 'Mercek-12' operasyonu: 1131 gözaltı
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
Ankara'daki FETÖ soruşturmalarında 20 gözaltı kararı
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Tarım sektörü tohumda millileşmenin neresinde?
Motorine indirim geliyor
Motorine indirim geliyor
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
Alper Gezeravcı: Hayallerimizi sınırlayan bir eşik aştık
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
81 ilde Çember-12 operasyonları: 3 bin 237 firari yakalandı
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Patron yüksek maaşlı eleman bulamıyor, çalışan iş arıyor!
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı için seçim süreci bugün başlıyor
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
CHP'nin Hatay kararı belli oldu
'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı
'Dur' ihtarına uymayan sürücü polisleri ezmeye çalıştı
Bakan Özhaseki: Birkaç ay içerisinde 75 bin konut teslim edilmiş olacak
Bakan Özhaseki: Birkaç ay içerisinde 75 bin konut teslim edilmiş olacak
İliç'teki toprak kaymasında arama çalışmaları durduruldu
İliç'teki toprak kaymasında arama çalışmaları durduruldu
FETÖ'cü Cevheri Güven'in köstebeği siber zırh kullanmış
FETÖ'cü Cevheri Güven'in köstebeği siber zırh kullanmış
MEB ve ÖSYM, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı
MEB ve ÖSYM, YKS soru havuzu için ortak çalışmaya başladı
Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Naci Görür uyardı: Kuzey Anadolu Fay Hattı, depremleri doğudan batıya taşıyor
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Bakan Göktaş: Engelli memur sayısı 70 bini aşacak
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Valilikten 'Müdür, öğretmeni taciz etti' iddiasına açıklama
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
Reuters: Türkiye-Rusya arasında ödeme krizi yaşanıyor
Ana sayfaHaberler Siyasi

Seçim takvimi işliyor

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin seçim takvimine göre, siyasi partiler aday listelerini bugün en geç saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 13:35, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 13:36
Yazdır
Seçim takvimi işliyor

Seçim takvimine göre, seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlendi, seçmen bilgi kağıtlarının dökümüne ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanacak. 24 Mart'ta seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı tamamlanacak.

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına bugün saat 17.00'ye kadar iletecek.

Bağımsız adaylar da başvurularını en geç bugün saat 17.00'ye kadar yapabilecek.

Siyasi partiler, aday listesindeki eksiklikleri 22 Şubat'a kadar tamamlayabilecek. Bağımsız adaylar dahil geçici aday listeleri 23 Şubat'ta ilan edilecek, aynı gün listelere itiraz süresi başlayacak. Kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak.

Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına 3 Mart'ta başlanacak.

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak.

28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek. Seçmen 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

35 partinin adayları yarışacak

YSK'nin seçim takvimi kapsamında, 27 Ocak'ta çekilen kura ile seçime katılacak 35 siyasi partinin birleşik oy pusulasındaki yerleri belirlendi.

Kuraya göre, partiler oy pusulasında şöyle sıralandı:

"1 AK Parti, 2 İYİ Parti, 3 Sol Parti, 4 Büyük Birlik Partisi, 5 Memleket Partisi, 6 Anavatan Partisi, 7 Demokratik Sol Parti, 8 Yeniden Refah Partisi, 9 Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 10 Türkiye Komünist Partisi, 11 Anadolu Birliği Partisi, 12 Zafer Partisi, 13 Halkın Kurtuluş Partisi, 14 Türkiye Komünist Hareketi, 15 Bağımsız Türkiye Partisi, 16 Gelecek Partisi, 17 Yeni Türkiye Partisi, 18 CHP, 19 Emek Partisi, 20 HÜDA PAR, 21 Hak ve Özgürlükler Partisi, 22 Ocak Partisi, 23 Adalet Birlik Partisi, 24 Demokrat Parti, 25 Güç Birliği Partisi, 26 Millet Partisi, 27 Milli Yol Partisi, 28 Adalet Partisi, 29 Genç Parti, 30 Aydınlık Demokrasi Partisi, 31 MHP, 32 Türkiye İşçi Partisi, 33 Demokrasi ve Atılım Partisi, 34 Saadet Partisi ve 35 Vatan Partisi"

Oy verme saatleri

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.

Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber