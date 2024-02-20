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Yusufeli'nde iki yaka birleşti

Artvin'de yapılan Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle değişen kara yolu ağı kapsamında inşası süren Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde iki yaka bir araya getirildi. Köprü, asfalt çalışmasının ardından hizmete açılacak.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 12:54, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 12:52
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Yusufeli'nde iki yaka birleşti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde son segment konularak iki yaka bir araya getirildi. Köprü üzerindeki asfalt çalışmalarını bir an önce tamamlayarak viyadüğü hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Bakan Uraloğlu, köprüdeki incelemelerinin ardından şunları kaydetti;

Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde çalışmalarda sona gelindi. Yusufeli Barajı, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen, temelden 275 metre yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajıdır. Yusufeli Barajı ve HES nedeniyle, Yusufeli ilçe merkezi ve 7 köyün tamamen sular altında kaldı.

7 köyün yerleşim yerlerinin değişmesi için devlet her durumda olduğu gibi o süreçte de hızla hareket etti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Kasım 2022'de katıldığı törenle vatandaşlarımız evlerini teslim almıştı. Hak sahipleri eski ilçe merkezinin üst kotlarında bulunan Sakut ve Yansıtıcılar bölgesinde inşa edilen yeni yerleşim yerine taşındı. Hiçbir vatandaşımız mağdur edilmedi.

Yusufeli ilçesinde yeni ilçe merkezine ulaşımda önemli rol oynayacak olan merkez viyadüğü de oldukça önemlidir. Yeni ilçe merkezini mevcut kara yoluna bağlayacak olan baraj gölü üzerinde 150 metre yüksekliğinde 685 metre uzunluğunda, dengeli konsol ve dökme sistemi kullanılarak inşa edilen viyadük için çalışmalarımız hızla sürüyordu. Çalışmalarda artık sona geldik.

"Hem zamandan hem yakıttan tasarruf sağlanacak"

Yusufeli Barajı'nın yükselen suları ile kapanan vadi güzergahındaki yolların yerine yeniden inşa edilen kara yolu güzergahında, iki yakanın birleştirilmesi için Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün yapım çalışmaları tamamlandı.

Köprü üzerindeki asfalt çalışmaları da bir an önce tamamlanarak viyadük hizmete açılacak. Köprünün tamamlanması ile birlikte şu an kullanılan 16,2 kilometrelik yol 685 metreye inecek.

Viyadüğün bitmesiyle Artvin'e gidiş geliş saatinde yaklaşık 25 dakika zaman kazanılarak hem zamandan hem de yakıttan tasarruf edilecek.

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