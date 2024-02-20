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DSÖ'den ülkelere çağrı: Dünya yeni bir salgına hazır değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, "X Hastalığı" olarak tanımlanan yeni bir küresel salgının ortaya çıkma olasılığı hakkında tekrar uyarıda bulundu. Direktör, dünya liderlerine bunun yeni bir pandeminin "ortaya çıkıp çıkmayacağı değil, ne zaman çıkacağı meselesi" olduğunu söyleyerek küresel bir anlaşma imzalamaya çağırdı. Çeşitli eleştirmenler bu anlaşmanın "güç gaspı" olduğu iddiasında bulundu.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 13:46, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 13:48
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DSÖ'den ülkelere çağrı: Dünya yeni bir salgına hazır değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus Dubai'deki Dünya Hükümeti Zirvesi'nde katılımcılara, 2018'de benzer bir uyarıda bulunarak bir salgın ihtimalinin yüksek olduğunu söylediğini ve ölümcül corona virüs salgının dünya çapında yayılmasıyla haklı olduğunun kanıtlandığını söyledi.

Dünyanın yeni bir salgına hazırlıksız olduğundan şikayet eden Tedros, mayıs ayına kadar imzalanacak küresel bir anlaşmaya acil ihtiyaç duyulduğunu öne sürdü. Anlaşmayı "insanlık için kritik bir görev" olarak nitelendirdi.

Tedros, "Milyonlarca insanın öldüğü, bugüne kadar yankılanan sosyal, ekonomik ve politik şokların yaşandığı Covid-19'un ardından karşınızda duruyorum. Bazı ilerlemeler kaydedilmiş olsa da dünya bir pandemiye hazır değil" dedi.

Tedros konuşmasında dikkatler dünyanın karşı karşıya olduğu diğer birçok krize çevrildikçe, acı dersler unutulma tehlikesiyle karşı karşıya vurgusunda bulundu.

"ANLAŞMA EGEMENLİĞİ DSÖ'YE DEVREDİYOR"

Tedros anlaşma konusunda uzlaşmaya varılamaması için iki neden öne sürdü. Birincisi, ulusların bazı farklılıkları olması. İkincisi ise "anlaşmayla ilgili sürekli yalan ve komplo teorileri" öne sürülmesi.

Tedros konuşmasında bu yalanları, " Anlaşmanın Dünya Sağlık Örgütü tarafından bir güç gaspı olduğu, egemenliği DSÖ'ye devredeceği, DSÖ'ye ülkelere tecrit veya aşı zorunluluğu getirme yetkisi vereceği iddilarında bulunuyorlar.Hatta DSÖ'nün insanların seyahat etmesine izin vermeyeceğini ve insanların hayatlarını kontrol etmek istediğini bile iddia edenler var. Bunlar yayılan yalanlardan bazıları. Bu kadar tehlikeli olmasaydı bu yalanlar komik olurdu. Ama dünya insanlarının sağlığını riske atıyorlar ve bu gülünecek bir şey değil" ifadeleriyle özetledi.

Amerikan Özgürlüğünün Geliştirilmesi (AAF) dahil olmak üzere eleştirmenler, yasal olarak bağlayıcı olan anlaşmanın egemenliği küresel bir örgüte devredeceğini ve bunun bir güç gaspı anlamına geldiğini savunuyor.

Tedros, anlaşmanın bir taslağının DSÖ'nün internet sitesinde bulunduğunu belirterek, insanları anlaşmayı kendileri okumaya çağırdı.

"HASTALIK X" NEDİR?

"Hastalık X", henüz oluşmamış varsayımsal bir "yer tutucu" virüstür. Bilim insanları ortaya çıkması potansiyel virüsün Covid-19'dan 20 kat daha ölümcül olabileceğini söylüyor.

Dünya Sağlık Örgütü basın açıklamasına göre "X Hastalığı" mevcut potansiyelinden dolayı, "ciddi bir uluslararası salgına" neden olabilecek DSÖ'nün kısa patojenler listesine eklendi.

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