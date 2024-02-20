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Gemiden çıkartılan cansız bedenin kimliği belli oldu

Marmara Denizi'nde batan kuru yük gemisinde bir kişinin daha cansız bedenine SAS (Sualtı Savunma Grup Komutanlığı) komandoları tarafından ulaşıldı. Zeynep Kılınç'tan sonra gemiden çıkartılan cansız bedenin gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu tespit edildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 16:24, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 16:26
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Gemiden çıkartılan cansız bedenin kimliği belli oldu

Batuhan A. isimli kuru yük gemisi 15 Şubat'ta İmralı açıklarında fırtına sebebiyle battı. Geçtiğimiz günlerde bölgede faaliyet gösteren Deniz Kuvvetleri'ne ait balık adamlar asansör yardımıyla 51 metre derinliğe inerek Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine ulaştı. Bugün yapılan dalışta ise, kazan dairesinde bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Ulaşılan cansız bedenin, gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'a ait olduğu öğrenildi. Tutuk'un cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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