Belediye avukatlarına vekalet ücretinin dağıtımında hangi mevzuat uygulanır?

5393 sayılı Belediye Kanununun "avukatlık ücretinin dağıtımı" başlıklı 82'nci maddesi aşağıdaki şekilde hüküm altına alınmıştır.

" Belediye lehine sonuçlanan dava ve icra takipleri nedeniyle hükme bağlanarak karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin; avukatlara (49'uncu maddeye göre çalıştırılanlar dahil) ve hukuk servisinde fiilen görev yapan memurlara dağıtımı hakkında 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun hükümleri kıyas yolu ile uygulanır."

26.09.2011 tarihli 659 sayılı "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname" nin "yürürlükten kaldırılan ve uygulanmayacak hükümler ile atıflar" başlıklı 18'inci maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

" 2.2.1929 tarihli ve 1389 sayılı Devlet Davalarını İntaç Eden Avukat ve Saireye Verilecek Ücreti Vekalet Hakkında Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer mevzuatta 1389 sayılı Kanuna yapılan atıflar bu Kanun Hükmünde Kararnameye yapılmış sayılır."

Yukarıda yer verilen düzenlemelere göre; 5393 sayılı Kanunda belediye lehine sonuçlanan davalarda karşı taraftan tahsil olunan vekalet ücretlerinin dağıtımı, 659 sayılı KHK hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. Bu hususla ilgili olarak, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün aynı doğrultuda 31.05.2012 tarihli 6105 sayılı görüş yazısı bulunmaktadır. Ayrıca, Sayıştay 8. Dairenin bir kararında da (Tutanak Tarihi: 17.01.2023, Karar No:263, İlam No:28); belediye avukatlarına yapılacak vekalet ücreti ödemelerinin, 659 sayılı KHK kapsamında değerlendirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır. Bununla beraber, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'nün 11.08.2021 tarihli 1477995s sayılı görüş yazısında; İdareniz lehine hükmedilen ve tahsil edilen vekalet ücretleri bir emanet hesabında toplanarak dava ve icra dosyasını takip eden hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü veya avukata %55'inin, dağıtımın yapıldığı yıl içerisinde altı aydan fazla süreyle İdareniz hukuk biriminde fiilen görev yapmış olmak şartıyla, hukuk birimi amiri, hukuk müşaviri, muhakemat müdürü ve avukatlara ise %40'ının 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14'üncü maddesi çerçevesinde ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir denilmiştir.

