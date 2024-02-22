Eşinin kendisini öldüreceğini ihbar edip kaybolan kadın 9 gündür aranıyor

13 Şubat'ta Adapazarı ilçesi Doğancılar Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki Leyla Demir, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, eşinin kendisini darp ettiğini ve öldüreceğini söyleyerek yardım istedi. İhbarı alan Adapazarı Jandarma Komutanlığı ekipleri, kadının yaşadığı eve gitti. Demir'in eşinin ekiplere tartıştıklarını ve karısının evi terk ettiğini söylediği öğrenildi. Leyla Demir'in telefon sinyalini takip eden ekipler, telefonunu ve başörtüsünü evlerinin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buldu. Adeta sırra kadem basan kadın, çalışmaların 9'uncu gününde de her yerde aranıyor. Sakarya Nehri'nde havadan, karadan, su altı ve üstünde yapılan çalışmalarda ekipler henüz bir bulguya rastlamadı.