DEM Parti İstanbul'da seçime giriyor

Seçim takvimine göre, siyasi partiler, ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına saat 17'ye kadar teslim etti.

DEM Parti geç başvuruda bulunduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aday listesini kabul etmediği iddia edildi.

DEM Parti'den yapılan açıklamada ise, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için başvurumuzu zamanında yaptık. Yapılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

İstanbul İl Seçim Kurulu, yapılan inceleme sonucunda başvurunun 16.55'te yapıldığını, incelemenin 17.14'de tamamlandığını yazılı olarak açıkladı.

Böylelikle DEM Parti'nin seçime kendi adayı ile gireceği kesinleşmiş oldu.