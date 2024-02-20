Sakarya'da komşusunu tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Konuralp Mahallesi 2034 Sokak'ta bulunan bir apartmanda A.Y. (61), komşusu Bahattin Demir (41) ile iddiaya göre gürültü yüzünden tartışmış, tartışmanın büyümesi üzerine A.Y, evinden aldığı tüfekle komşusunun evine giderek Demir'i öldürmüştü.

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