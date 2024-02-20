Karabük'te CHP'nin aday listeleri oy birliği ile kabul edildi

CHP Karabük Merkez İlçe Başkanı Ali Yavuz, belediye başkanlığı, belediye meclisi, il genel meclisi üye adaylarının listelerini saat 17.02'de İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. İlçe Seçim Kurulu listeyi geç getirdiklerinden dolayı alındı makbuzu vermezken, CHP'liler duruma itiraz etti. Toplanan İl Seçim Kurulu'nda listeler oy birliğiyle kabul edildi.

Kurul toplantısı sonrası açıklama yapan CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, partileri adına üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, diğer partilere demokrasi adına teşekkür ettiklerini söyledi. Yaşar, "Kapıdan normal saatte girildi. Ancak güvenlikten geçerken yaşanan gecikme, buraya gelirken yaşanan aksaklıklardan dolayı bir gecikme diyelim" ifadelerini kullandı.

CHP Belediye Başkan Adayı Bayram Karadağ da, demokrasi dersinde kendilerine destek veren diğer partilere teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi bu seçimde kendi mücadelesini yapacak. Herkes Karabük'ün nasıl daha iyi olabileceğini anlatacak. Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bir seçim olmazdı. Çünkü bu ülkenin taşında toprağında CHP vardır."