MKE Ankaragücü, TFF'den Icardi için disiplin soruşturması açmasını talep edecek

Kulüpten yapılan açıklamada, "18 Şubat 2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü-Galatasaray müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareketle ilgili olarak gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF'nin ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.