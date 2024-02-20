Malatya'da hafif ticari araç trambüsle çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 16.55'de Malatya-Elazığ yolu Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine giden B.E. idaresindeki 06 DU 67 plakalı hafif ticari araç, önünde seyreden M.A. yönetimindeki 44 BU 365 plakalı trambüse arkadan çarptı. Kazada B.E., A.Y.D. ve Furkan Eser (3) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Turgut Tıp Merkezi'nde kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Furkan Eser tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.