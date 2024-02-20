Erdoğan: Büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımı ile Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımını tebrik ederek "ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 22:56, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 22:55
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklmasında şu sözlere yer verdi:
"Avrupa Güreş Şampiyonası'nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Milli Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Milli Takımımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum.
7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan milli güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."