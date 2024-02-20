Kaldırımda yürüyenlere çarpan sürücü tutuklandı
Beylikdüzü'nde otomobiliyle kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarparak yaralanmalarına neden olan sürücü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 20 Şubat 2024 23:40, Son Güncelleme : 20 Şubat 2024 23:41
D-100 kara yolu yan yol Avcılar istikametinde dün akşam meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından gözaltına alınan sürücü A.S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen sürücü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Beylikdüzü Barış Mahallesi'nde yüksek hızla ilerleyen 34 FLL 946 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımda yürüyen Doğukan Karakaya, Mustafa Karakaya ve Mustafa Korkmaz'a çarpmıştı.
Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılmış, sürücü A.S.K. gözaltına alınmıştı.