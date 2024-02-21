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21 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

21 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 00:02, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 00:14
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21 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıkları

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türk ve Çinli şirketler arasında imzalanacak "Giga Enerji Depolama Tesisi Anlaşması İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/11.00)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na iştirak edecek.

(Antalya/13.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, valiliği ziyaret edecek, İl Değerlendirme Toplantısı ve Azmili İlkokulu açılış törenine katılacak, belediye başkanlığı ile esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Düzce/09.00-16.00)

2- TBMM'den

- Genel Kurulda, sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek.

- İYİ Parti ve Saadet Partisinin TBMM grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/14.00/10.30/09.15)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nadir Toprak Elementleri Uluslararası Zirvesi'ne katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eximbank Yeni Genel Müdürlük Binası açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/10.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, valiliği, Kardemir'i, esnafı, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Devlet Demiryolları Gar sahasında incelemede bulunacak, STK temsilcileriyle bir araya gelecek.

(Karabük/11.00-17.30)

4- TÜİK, şubat ayı tüketici güven endeksi ile Aralık 2023 dönemi tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'da yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.

(Rio de Janeiro)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Erzincan)

2- "Batuhan A" adlı kargo gemisinin Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batması sonucu kaybolan mürettebattan 4 kişiyi arama çalışmaları izleniyor.

(Bursa)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Pergamon Antik Kenti Tanıtım Toplantısı'na katılacak, turizm sektörü temsilcileriyle toplantıda bir araya gelecek.

(İzmir/11.00/12.00)

SPOR

1- Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve bir futbolcusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Çekya ekibi Sparta Prag'la yapılacak rövanş maçı öncesi Letna Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

(Prag/21.00)

2- Sparta Prag Teknik Direktörü Brian Priske ve bir oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ı ağırlayacakları müsabaka öncesi Letna Stadı'nda basın toplantısı gerçekleştirecek.

(Prag/15.30)

3- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde çeyrek final serisi ilk maçları oynanacak. Fenerbahçe Alagöz Holding, İspanya'nın Parfumerias Avenida, ÇBK Mersin ise İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini konuk edecek.

(İstanbul/19.00/Mersin/19.30)

4- CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Eczacıbaşı Dynavit, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini ağırlayacak.

(İstanbul/19.00)

5- CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Halkbank, İtalya'nın Cucine Lube takımını konuk edecek.

(Ankara/18.00)

6- Erkekler CEV Kupası yarı final ilk maçlarında; Arkas Spor, Almanya'nın SVG Lüneburg takımını ağırlayacak, Fenerbahçe Parolapara ise Polonya'nın Asseco Resovia ekibine konuk olacak.

(İzmir/19.00/Rzeszow/20.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 14. haftası, Konya Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş Safi Çimento müsabakasıyla tamamlanacak.

(Konya/17.00)

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