Transit araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
İstanbul'da İBB Başkan adayı sayısı 52 oldu
İstanbul'da İBB Başkan adayı sayısı 52 oldu
Yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildi
Yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
EPDK'dan akaryakıt adımı
EPDK'dan akaryakıt adımı
Et fiyatlarına zam
Et fiyatlarına zam
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Transit araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'de akraba ziyaretine giden anne ve oğlunun içerisinde bulunduğu transit araç şarampole uçtu. Oğluyla birlikte araçtan fırlayan anne olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 07:26, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 07:24
Yazdır
Transit araç uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, Merkezefendi ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Necip Deda idaresindeki transit araç, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Metrelerce sürüklenen araçta bulunan Deda ve annesi Melike Deda şarampole yuvarlanan araçtan fırladı. 72 metre aşağıya düşen araçtan yaralı halde kurtulan Necip Deda, yola kadar çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı olan Necip Deda'yı ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk etti.

Araçtan yaklaşık 10 metre ileriye savrulduğu belirlenen anne Melike Deda'nın ise yapılan sağlık kontrollerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Bölgede olay yeri inceleme ve savcının incelemelerinin ardından Deda'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Melike Deda'nın oğluyla birlikte Altınyayla Mahallesi'ndeki ikametinden Denizli kent merkezinde yaşayan kız kardeşinin evine ziyarete gitmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Acı haberi alarak olay yerine gelen Melike Deda'nın kız kardeşini ise polis ve sağlık ekipleri güçlükle sakinleştirdi. Deda'nın cansız bedeninin cenaze aracına yükleneceği esnada kız kardeşinin feryadı ise yürekleri burktu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber