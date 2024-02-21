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Kontrolden çıkan iki tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek!

1995 yılında piyasaya sürüldüğünde son teknoloji bir ürün olan, gezegeni izlemek için rutin olarak kullanılan teknolojileri geliştiren ve 2011'de görevi sona eren ERS-2, bugün atmosfere kontrolsüz, ateşli bir dalış yapacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 07:41, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 07:42
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Kontrolden çıkan iki tonluk uydu bugün Dünya'ya düşecek!

30 yılı aşkın bir süredir uzayda seyahatAvrupa Uzay Ajansı (ESA), iki tonluk uydunun çoğunun düşerken yanacağını söyledi. BBC'nin haberine göre bazı sağlam parçaların yüksek hızlı dalış sırasında oluşan yoğun ısınmaya dayanması mümkün, ancak bu parçaların kalabalık alanlara çarpıp hasara neden olma ihtimali zayıf.

DÜNYANIN HER YERİNE İNEBİLİR

Dünyanın hemen hemen her yerine inebilirler ancak Dünya yüzeyinin büyük bir kısmı okyanuslarla kaplı olduğundan, yüzeyde kalan enkazın büyük olasılıkla denizde kaybolması muhtemel.

ESA'nın Dünya Gözlem Yer Segmenti Departmanından Mirko Albani, "Atmosfere yeniden girebilecek (ve yüzeye ulaşabilecek) elementlerin hiçbirinin radyoaktif veya toksik olmadığını vurgulamakta fayda var" dedi.

İNSANLARA ZARAR VERME OLASILIĞI 100 MİLYONDA BİR

ESA, uydunun parçalarının insanlara zarar verme olasılığının 100 milyonda bir civarında olduğunu vurguladı. Bu, ev kazalarından ölme riskinden ortalama 1,5 milyon kat daha düşük ve yıldırım çarpması riskinden 65 bin kat daha düşük bir değerdir.

UZAYDAKİ ÇALIŞMALARI

Ajans, 1990'larda neredeyse aynı iki Dünya Uzaktan Algılama (ERS) uydusunu fırlattı. Onlar, karadaki, okyanuslardaki ve havadaki değişiklikleri takip etmek için bir dizi alet taşıyan, zamanlarının en gelişmiş gezegen gözlemcileriydi. Selleri izlediler, kıta ve okyanus yüzeyi sıcaklıklarını ölçtüler, buz sahalarının hareketini izlediler ve depremler sırasında yerdeki değişiklikleri takip ettiler. Özellikle ERS-2, Dünya'nın koruyucu ozon tabakasını anlama konusunda önemli bilgiler sağladı.

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