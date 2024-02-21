FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye yönelik 14 ildeki "Kıskaç-7" operasyonlarında 67 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 08:08, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 08:31
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "FETÖ'cülerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" ifadesini kullandı.
Yerlikaya ayrıca 1 Haziran 2023'ten günümüze kadar FETÖ'ye yönelik toplam 4 bin 22 operasyonun düzenlendiğini ve 6 bin 45 şüphelinin yakalandığını duyurdu.