CHP Foça İlçe Başkanı ve yönetimi istifa etti

CHP'de yerel seçimlere sayılı günler kala başlayan istifa dalgası sürüyor. CHP tarafından açıklanan İzmir'deki Foça Belediyesi Meclis üyeliği listesi krize döndü.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE İSTİFA ETTİ

Listeye tepki gösteren CHP Foça İlçe Başkanı Esen Çeşmeci ile İlçe Yönetim Kurulu üyeleri Işık Ergin, Poyraz Aksoy, Hasan Ercan, Birtan İskit, Meryem Ertürk, Ayla Gülay, Nevin Acar ve Fahrettin Elvanlar görevlerinden istifa etti. İstifa dilekçesinin İzmir İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi'ne gönderildiği öğrenildi.