Meteoroloji il il uyardı! Karla karışık yağmur ve sağanak kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 21 Şubat 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı, günün sağanak ve karla karışık yağmur beklenen illeri belli oldu. Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun bir kısmı ile Karadeniz'de sağanak beklenirken, yurdun kalan kesimlerinde hava açık ve bulutlu geçecek. Sıcaklıklar ise mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyretmeyi sürdürecek.

21 ŞUBAT 2024 (BUGÜN) HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Muğla, Ankara, Kırıkkale, Çankırı ve Yozgat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi beklenirken, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yükseklerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağacak.

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunurken, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde ise yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Hava sıcaklığı ise iç kesimlerde biraz artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek.

İL İL GÜNÜN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 12°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere hafif yağmurlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, yüksek kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

ADANA °C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatler ile öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı

MERSİN °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 8°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

BOLU °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

TOKAT °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmurlu

GAZİANTEP °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı