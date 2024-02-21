Altının kilogram fiyatı 2 milyon 101 bin 500 liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 101 bin 138 lira, en yüksek 2 milyon 104 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 101 bin 500 lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 98 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 451 milyon 314 bin 79,28 lira, işlem miktarı ise 1.193,89 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 456 milyon 601 bin 50,53 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ahlatcı Metal Rafineri, VakıfBank, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler ve Turan Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: