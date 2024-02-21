Batmanlı öğretmen yarışmaya damga vurdu

Batmanlı öğretmen Yusuf İpek, ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında başarısıyla beğeni topladı. Önceki gün yayınlanan programda Kenan İmirzalıoğlu'nun konuğu olan 26 yaşında Yusuf öğretmen, zorlu yarışmada 500 bin TL'lik soruyu açtırdı. 500 bin TL değerindeki 11. sorunun cevabından emin olamadığı için çekilen Yusuf İpek, 300 bin TL'lik ödülle yarışmadan ayrılırken, verdiği cevap ise doğru çıktı. Bilgisi ve samimiyetiyle İmirzalıoğlu ve izleyicilerin beğenisi toplayan öğretmen, sosyal medya ve haber sitelerinde de gündem oldu. Öte yandan Bartın Üniversitesi'nde Türkçe Öğretmenliği eğitimini tamamlayan İpek, atanmak için KPSS hazırlığında olduğunu belirtti.