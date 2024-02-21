Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi tutuklandı

Suriye uyruklu S.D'nin 2018 yılında Suriye'nin Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıyı Elbeyli ilçesinde yakaladı.

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