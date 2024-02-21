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Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi tutuklandı

Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 09:49, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 09:50
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Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.

Suriye uyruklu S.D'nin 2018 yılında Suriye'nin Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıyı Elbeyli ilçesinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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