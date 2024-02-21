Kilis'te terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi bir kişi tutuklandı
Kilis'te, terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 09:49, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 09:50
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmaları sürüyor.
Suriye uyruklu S.D'nin 2018 yılında Suriye'nin Rakka ve Münbiç bölgelerinde silahlı eğitim aldıktan sonra terör örgütü PKK/PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğünü tespit eden ekipler, zanlıyı Elbeyli ilçesinde yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.