Dolar 31 TL'yi geçti
Güne yükselişle başlayan dolar, günü 31,00 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 17:24, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 17:24
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|30,9050
|30,9060
|31,0060
|31,0070
|Avro
|33,4380
|33,4390
|33,5190
|33,5200
|Sterlin
|39,2180
|39,3350
|39,3300
|39,4470
|İsviçre Frangı
|35,2550
|35,4320
|35,3820
|35,5590
|ANKARA
|ABD Doları
|30,8750
|30,9550
|30,9760
|31,0560
|Avro
|33,3980
|33,4780
|33,4790
|33,5590
|Sterlin
|39,1580
|39,3680
|39,2700
|39,4800