Dolar 31 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 30,9050 30,9060 31,0060 31,0070 Avro 33,4380 33,4390 33,5190 33,5200 Sterlin 39,2180 39,3350 39,3300 39,4470 İsviçre Frangı 35,2550 35,4320 35,3820 35,5590 ANKARA ABD Doları 30,8750 30,9550 30,9760 31,0560 Avro 33,3980 33,4780 33,4790 33,5590 Sterlin 39,1580 39,3680 39,2700 39,4800