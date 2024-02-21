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Dolar 31 TL'yi geçti

Güne yükselişle başlayan dolar, günü 31,00 TL'den tamamladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 17:24, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 17:24
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Dolar 31 TL'yi geçti

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

SALIÇARŞAMBA
İSTANBULAlışSatışAlışSatış
ABD Doları30,905030,906031,006031,0070
Avro33,438033,439033,519033,5200
Sterlin39,218039,335039,330039,4470
İsviçre Frangı35,255035,432035,382035,5590
ANKARA
ABD Doları30,875030,955030,976031,0560
Avro33,398033,478033,479033,5590
Sterlin39,158039,368039,270039,4800

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