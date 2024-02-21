Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar

26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
'TAM' verimlilik sayesinde 500 milyon dolarlık tasarruf hedefleniyor'
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı tercihleri başladı
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Partiler, aday listelerindeki eksiklikleri yarına kadar tamamlayabilecek
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
Milli uçak 'Kaan' ilk uçuşunu yaptı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
FETÖ'ye 'Kıskaç-7' operasyonu: 67 gözaltı
Motorine indirim geldi
Motorine indirim geldi
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Bakan Özhaseki: Kentsel dönüşüm yapmak isteyene kapımız açık
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
Sağlık alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi Genel Kurulda
İstanbul'da İBB Başkan adayı sayısı 52 oldu
İstanbul'da İBB Başkan adayı sayısı 52 oldu
Yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildi
Yüzlerce ruhsatsız kurs kapatıldı, 80 milyon lira ceza kesildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
CHP, DEM'in onayladığı adayı Esenyurt'tan aday gösterdi
Borsadan kapanış rekoru
Borsadan kapanış rekoru
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Dolar 31 TL'ye gidiyor
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Diyanet'ten Feyza Altun hakkında suç duyurusu
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
Mersin Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
'Yılda 4 kez motorlu taşıtlar vergisi alınacak' iddiasına yalanlama
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
Erdoğan: Bu konuda taraf değil hakem mevkiindeyiz
EPDK'dan akaryakıt adımı
EPDK'dan akaryakıt adımı
Et fiyatlarına zam
Et fiyatlarına zam
Seçim takvimi işliyor
Seçim takvimi işliyor
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
TUSAŞ: Yerli uçak motorumuzu yakında çalıştıracağız
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
9 ilde Kafes-44 operasyonu: 42 şüpheli yakalandı
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
Erzincan'daki faciada alınması gereken makineler alınmamış
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İş Kanunu'nda uzlaşmasız değişiklik ısrarı sürüyor
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
İşçi alımı kurasında aynı isim iki kez çekildi... Üniversiteden açıklama
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün güncel yapılanmasına yönelik soruşturma tamamlandı. 352 sayfalık iddianamede 20 kişi şüpheli olarak yer aldı. Örgütün 2018'deki büyük operasyondan sonra sürdürdüğü iletişim yöntemi de detaylıca anlatıldı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 12:00, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 11:45
Yazdır
Adnan Oktar Suç Örgütü'nün iletişim yöntemine ilişkin detaylar

Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'ne 11 Temmuz 2018'de kapsamlı operasyon yapıldı.

Suç örgütü lideri Adnan Oktar ile yanındaki çok sayıda örgüt yöneticisi tutuklandı.

Firar eden veya adli kontrol ile serbest kalan bazı üyeler ise yönetici pozisyonuna geçerek örgütü ayakta tutmaya çalıştı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan örgüt üyesi Fatih Kılıç, ifadesinde örgütün 2018 sonrasını anlattı.

"Örgüt, 2018'deki operasyondan sonra yurt dışı numaraları kullandı"

Kılıç'ın ifadesine göre Adnan Oktar Suç Örgütü, operasyondan sonra ilk önce iletişim yöntemini değiştirdi. Çünkü güvenlik güçleri her yerde takipteydi ve örgüt büyük darbe almıştı.

Kılıç, "Operasyondan sonraki ilk dönemlerde, içinde sim kartı olmayan cep telefonları ve yurt dışı numaralı WhatsApp sistemi kullanılıyordu. İletişim bu şekilde kuruluyordu. Halen bu şekilde iletişime devam edenlerin olduğunu biliyorum" dedi. Ancak yaygın olarak kullanılan WhatsApp uygulamasından daha sonra vazgeçtiler. Whatsapp'ın Türkiye'de bir temsilci bürosu açacağı bilgisi paylaşılınca yeni bir program arayışı içerisine girildi. Wickr adlı program bulundu. Bu programın özelliği hem cep telefonu hem bilgisayar üzerinden çalışabilmesi" dedi.

"Örgüt WhatsApp'tan vazgeçti, sadece mail ile kayıt olunabilen Wickr programı kullandı"

"Wickr" adlı programın kullanılma sebeplerini güvenlik endişesi olarak açıklayan Kılıç şöyle konuştu:

"Program yurt dışı tabanlı olduğu için, herhangi bir IP veya konum tespiti gibi durumlar pek mümkün değildi. Ayrıca bu programın en önemli özelliği, herhangi bir sim karta veya bir telefon numarasına gerek olmamasıydı. Sadece bir mail adresi veya bir kullanıcı adıyla giriş yapılarak hem mesaj atabilme hem de sesli arama özelliğinin bulunmasıydı."

Örgüt mail yoluyla da haberleşti

İddianamede, örgütün cezaevi dışındaki bir başka iletişim taktiğinin de e-mail yoluyla haberleşmek olduğu belirtiliyor. Bunun sebebi ise e-maillerin içeriğine yurt dışında olan server sayesinde ulaşılamaması.

İddianamede, örgütün, iletişime her dönemde üst düzey önem verdiği vurgulandı.

Savcılık tespiti: Örgüt, üyelerinden oluşan ekibe sadece silah temin etmemiş, aynı zamanda askeri telsiz, şarjör, çelik yelek, kulaklık ve yardımcı malzeme dağıtmıştır. Örgüt, hızlı bir muhaberata sahip olarak operasyon kabiliyetini geliştirmiştir ve silahlı ekibin kolektif ve tam bir askeri güce sahip olmasını sağlamıştır.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber