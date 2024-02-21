Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı

Enerji ve Tabii kaynaklar Bakanı Alparslar Bayraktar, Erzincan'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklama yaptı.

Halk sağlığına zarar vermeyecek şekilde ölçümler sürüyor. Arama faaliyetleri ile ilgili çalışmalar 2 gün önce heyelan riski nedeniyle durmuştu. Bunun yanında heyelan olmuş toprağın uygun olacak alanlara taşınması ile ilgili faaliyetlerimiz şu anda devam ediyor.

En önemli önceliğimiz 9 çalışanın aranmasıyla ilgili faaliyetler devam ederken aileleri sürekli bilgilendirdik. Onların yanında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.

Erzincan İliç Basın Açıklaması https://t.co/twnsIcBHAJ Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) February 21, 2024

"9 kişi hakkında cezai ve adli işlemler devam ediyor, bu sayı artabilir"

Olayın oluş şekliyle alakalı soruşturmalarımız adli ve idari yönden sürüyor. Adli süreç konusunda 6'sı tutuklu, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest olmak üzere 9 kişi hakkında cezai ve adli işlemler devam ediyor, bu sayı artabilir. Bu süreç titizlikle devam ediyor. 14 Şubat itibarıyla maden faaliyetleri durduruldu, tesiste herhangi bir faaliyet yapılmıyor. Önceliğimiz heyelana uğramış toprağın sağlıklı şekilde tekrar depolanmasıyla alakalı faaliyetlerdir.

Burası ÇED izninde onay almış, üretim ve yığma ile alakalı konunun Çevre İzin Belgesi'nde ifade edilen şekilde uygulandığı yönünde. Ekibimizin yine araştırmaları devam ediyor.

Bakan Yerlikaya: Her iki tarafta da arama çalışmalarına ara veriyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

3 bine yakın personel ve 800'ün üzerinde araç sahada. Bu büyük bir kaza. Bu yığın liç alanlarını anbean kontrol eden ölçüm cihazlarıyla takip ediyoruz.

Arama çalışmalarına güvenlik gerekçesiyle ara verilmişti. Biz AFAD olarak arama faaliyetlerinde öncelikle arama işini yapan arkadaşlarımızın güvenliğini önceliyoruz. Her iki tarafta da arama çalışmalarına ara veriyoruz. "Aşağıda güvenle çalışabilirsiniz" denildiği an AFAD çalışmalarına devam edecek.

Bakan Özhaseki: Şu ana kadar tehlike oluşturacak zehirli bir atığa saptanmadı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de şu ifadeleri kullandı:

Uzman arkadaşlarımızla birlikte ve donanımlarımızla birlikte olayın olduğu günden itibaren yakından takip ediyoruz. Bizim bakanlığımızı ilgilendiren tarafında arkadaşlarımızın ilk işi toprağın nehir ile buluşmasını kesmek gerekiyordu, onun için menfez kapaklarını kapattılar. Sonra bu toprağın güvenli bir yere nakli için gerekli çalışmaları yaptılar.

Bir taraftan da bu toprağın herhangi bir şekilde "İnsan sağlığına, çevreye zararı var mı?" gibi sorulara cevap bulabilmek açısından arkadaşlarımız her gün 9 noktadan örnek alıyorlar ve yetkin laboratuvarlarda inceliyorlar. Şu ana kadar tehlike oluşturacak zehirli bir atığa saptanmadı. Bundan sonra da biz bu titizliği devam ettireceğiz. Bilim adamlarımızın, uzmanlarımızın tavsiyesiyle üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

"Arkadaşlarımız bölgede 135 denetim yapmışlar"

Olayın olduğu gün buraya gelememe nedenim sağlık sebepleri. Ancak olayın olduğu ilk andan itibaren çalışmaları sıkıca takip ettim.

2008'de ilk ÇED raporu alınmış. Aradan geçen zaman süre içinde aralıklarla genişletme gibi bir takım ÇED raporundaki yenilenmeler söz konusu olmuş. ÇED raporu için başvurulduğunda uzunca bir süre var. ÇED raporu için bazen 20'den fazla kamu kuruluşuna tek tek soruluyor. İstenilen ne kadar şart varsa getirildiğine emin olunduğunda izin veriliyor. Arkadaşlarımız şu ana kadar bu bölgede 135 denetim yapmışlar. En son 2022 ortalarında kapatma kararı vermişler en ağır para cezası vermişler ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuşlar. O günden sonra neredeyse hemen her gün uğrayarak çevreye zarar veriliyor mu diye ölçümler yapmaya devam etmişler. Adli ve idari boyutta inceleniyor.

Bakan Yumaklı: Yüzey sularından baraja ya da herhangi bir yere akan bir su söz konusu değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın açıklamalarından öne çıkanlar:

Birikme ihtimali olan suları da atık havuzuna aktarmak üzere bir pompa sistemi kuruldu. Maden sahasının adeta küçük bir baraj inşa edilecek. Sahanın bir üst tarafında alana girmemesi için bir bypass sistemi planlanıyor. Şu an itibarıyla yüzey sularından baraja ya da herhangi bir yere akan bir su söz konusu değil. Herhangi bir tehlike de arz edecek durum yok. Arkadşlarımız çalışmalara devam ediyorlar.

Bakan Işıkhan: İhmal ve kusuru olan kim varsa hukuk önünde hesap verecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği noktasında incelemelerimiz, araştırmalarımız devam ediyor. Kök nedenlerin bulunması noktasında müfettişlerimizin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili ihmal ve kusuru olan kim varsa hukuk önünde gerekli hesabı vereceğini ifade etmek isterim.