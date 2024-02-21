İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor

Yerel seçimlere adım adım gidilirken partilerde 'adaylık' ve 'istifa' krizleri sürüyor. 31 Mart seçimlerine müstakil girme kararı veren İyi Parti, üyelerinin ve vekillerinin istifasıyla uzun süredir gündemde. Toplu istifaların sık sık yaşandığı partiden üst düzey bir isim daha istifa etti.

Parti kurucularından iş insanı Sıtkı Polat, partinin hem kurucular kurulu üyeliğinden hem de İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

'PARTİYE İNANDIM AMA OLMADI'

Daha önce AK Parti'den Adana Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği ve Belediye Başkanvekilliği görevlerinde de bulunan Polat, bu parti ile yollarını ayırarak İYİ Parti'ye geçmişti. İYİ Parti'nin merkez sağı toparlayacağına inandığını ancak son yıllarda partinin bunu gerçekleştiremediğini kaydeden Sıtkı Polat, istifa ettiğini belirterek gelişmeleri izleyeceğini söyledi.

Son olarak, İzmir'in Selçuk ilçesinde aralarında eski İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Levent Görür, İlçe Başkanı Deniz Kayapınar ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 100'ün üzerinde İYİ Partili istifa etmişti.

SITKI POLAT KİMDİR?

1954 Adana Karaisalı doğumludur. 1979 Ç.Ü. Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 2000-2002 yılları arasında Adana DYP İl Yönetim Kurulu Üyeliğinde, 2003-2014 yılları arası AK Parti teşkilatında bulundu. 2009-2014 dönemi Seyhan ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği, yine aynı dönem içerisinde; Büyükşehir Belediye Başkan vekilliği, encümen üyeliği ve değişik ihtisas komisyonlarında görev aldı. 2004-2009-2014 yıllarında yapılan yerel seçimlerde Adana Seyhan İlçe Belediye Başkan Aday Adayı oldu.

2014 yılı itibarıyla AK Parti'den ayrılan Polat, 2016 yılında Meral Akşener'in liderliğinde başlatılan "Cesurlar Hareketi"ne katılarak İYİ Parti'nin kuruluşu olan; 25.10.2017 tarihinde Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi olarak görev aldı ve bu görevini aktif olarak sürdürdü.