İhracatçılara yeni destek paketi geliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eximbank'ın yeni genel müdürlük binası açılışında konuştu. İhracatçılara yönelik önemli mesajlar veren Bakan Bolat, yeni destek paketi müjdesi verdi.

"YENİ DESTEK PAKETLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Bolat, "İhracatçılara yönelik yeni destek paketleri üzerinde çalışıyoruz. Yeni paket, ihracat kredilerinin ihracata etkisinin en somut şekilde ölçülebildiği kredi programı olma özelliği taşıyor" dedi.

"KALICI BİR FİNANSMAN İMKANI SAĞLAYACAĞIZ"

Bakan Bolat sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni destek programı ile ihracatçıların finansman ihtiyacına yönelik reeskont kredileri gibi yüksek etkili ve kalıcı bir finansman imkanı sağlamış olacağız"

Bakan Bolat, yeşil dönüşüm kredi programı kapsamında firmaların kullanacağı finansmanın belli bir maliyet yükünü Ticaret Bakanlığı olarak karşılamayı planladıklarını söyledi.