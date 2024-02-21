TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz

Milli muharip uçak 'KAAN' bugün ilk uçuşunu başarıyla yaptı. Türkiye, KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağına sahip ülkeler arasında yerini aldı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bugün gurur günümüz! 🇹🇷



KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'a ve #KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim. https://t.co/Whtj8X4uCy Temel Kotil (@Temel_Kotil) February 21, 2024

Açıklamasında "Bugün gurur günümüz" ifadesini kullanan Kotil'in paylaşımı şu şekilde:

"KAAN'ımız 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifada 230 knot hıza ulaştı. Bu yolda bizlerin yolunu açan Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve #KAAN'ımız için başından beri büyük özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine teşekkür ederim. "