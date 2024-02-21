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YRP'den Suat Pamukçu açıklaması: Asıl kendisi felsefeden uzaklaştı

Yeniden Refah Partisi'nin kurucularından olan İstanbul Milletvekili ve Parti Genel Sekreteri Suat Pamukçu, "Partimizin felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim" diyerek istifa etmişti. Partinin İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'den dikkat çeken açıklamalar geldi. Bekin, "Asıl kendisinin basit verbal ve hiçbir gerçeği yansıtmayan gerekçelerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefeden uzaklaştığını belirtmek isteriz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 14:56, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 14:45
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YRP'den Suat Pamukçu açıklaması: Asıl kendisi felsefeden uzaklaştı

Yerel seçimlere sayılı günler kala bazı partilerde istifa depremleri yaşandı. Son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Suat Pamukçu, kurucuları arasında yer aldığı partiden istifa ettiğini duyurdu. Konu ile ilgili İstanbul Milletvekili Doğan Bekin'den çarpıcı açıklamalar geldi. Bekin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında Pamukçu'nun istifa açıklamasını okuyarak, açıklamanın gerçeklerle örtüşmediğini ifade etti.

"MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETSİN, ASIL KENDİSİ FELSEFEDEN UZAKLAŞTI"

Doğan Bekin, şöyle konuştu: "Her ne kadar Sayın Pamukçu'nun istifası tek taraflı irade beyanı olsa da bizler kendisinden etik davranarak milletvekilliğinden de istifa ederek millete dönmesinin daha ahlaki etik bir erdem olabileceğini hatırlatmak isteriz. Pamukçu'nun iddia ettiği gibi partimizin hiçbir şekilde kuruluş inanç ve felsefesinden uzaklaşmadığını, asıl kendisinin basit verbal ve hiçbir gerçeği yansıtmayan gerekçelerin arkasına sığınarak istifa edip partinin ortaya koyduğu yüce erdem, inanç ve felsefeden uzaklaştığını belirtmek isteriz."

"SİYASİ ETİK BAKIMINDAN NE DERECE GERÇEKÇİ"

Partisinin genel seçimlerde Cumhur İttifakı içerisinde yer alsa da kendi amblemiyle seçime katıldığını anımsatan Bekin, Pamukçu'nun seçimler öncesi yapılan müzakerelerde 30 maddeden oluşan ilkelerin altında genel sekreter olarak imzasının olduğunu söyledi. Bekin, "Pamukçu'ya sormamız gereken, 30 maddenin hangisinin iktidar partisi tarafından uygulandığıdır. Kendisinin altında imzası bulunan bu metin ile partimizin Cumhur İttifakı ile ilkeler bazında ittifak kurduğunu görmezden gelerek partimizi inanç ve felsefesinden uzaklaşmakla imlemesi siyasi etik bakımından ne derece gerçekçi olduğunu kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz." diye konuştu.

"PARTİMİZİN GÜÇ KAYBEDECEĞİNİ DÜŞÜNENLER HEZEYAN İÇİNDE"

Pamukçu'nun istifasının arka planının çok iyi irdelenmesi gerektiğini vurgulayan Bekin, bu istifa ile partisinin güç kaybedeceğini düşünenlerin hezeyan içerisinde olduklarını ifade etti.

SUAT PAMUKÇU'NUN İSTİFASI

Suat Pamukçu, istifasını şu cümlelerle duyurmuştu:

"Partimizin kuruluş inancından uzaklaştığını müşahede etmekteyim"

Kurucusu olduğum partimizin son genel seçimlerden sonra kuruluş inancı ve felsefesinden uzaklaştığını müşahede etmekteyim. Bugüne kadar aklı selimin avdet edeceğini ümitle bekledim.

Mahalli seçimlerle ilgili aday tespitlerinde de partimizin temel görüşü yerine oy hesabı yapıldığını ve inancımızla uyumlu olmayan adayların gösterildiğini görmek beklentimizin boşuna olduğunu göstermiştir. Bilvesile partimizden istifa ettiğimi saygıyla bilgilerinize sunarım

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