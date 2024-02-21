Okul müdürünü aracının içinde darp eden 3 şüpheli gözaltında

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Avni Asal İlkokuluna ait otoparkta okul müdürü Fırat Ş. (58) tanımadığı 2 kişi tarafından aracının içinde darp edildi. Saldırganlar kaçarken, hastaneye kaldırılan ve darp sonucu yaralanan Fırat Ş. tedavi altına alındı. Yaralı müdür kimseyle bir probleminin bulunmadığını belirterek, saldırganları tanımadığı söyledi. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları araştırmada 2 saldırganın olay sonrası bindiği aracı tespit etti. Polis darp olayına karışan 17 yaşındaki A.M.C. ile olay sonrası saldırganların bindiği araçta bulunan O.K.(34) ve Y.U.'yu (25) gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen A.M.C. ile Cinayet Bürosundaki işlemleri tamamlanan O.K. ve Y.U., Samsun Adliyesine sevk edildiler. Darp olayına karışan ikinci kişi olan A.Y.'nin (24) ise yakalanmasına çalışılıyor.