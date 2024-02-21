Bursa'da merdiven boşluğuna düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Çocuk, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Suriye uyruklu çocuk, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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