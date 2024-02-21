Mersin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü
Mersin'in Silifke ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 18:28, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 18:27
Mehmet S. (18) idaresindeki 3 APH 43 plakalı Tofaş marka otomobil, Mersin'den Antalya istikametine seyir ederken Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi D-400 karayolu üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobildeki sürücü Mehmet S. ile yanında bulunan Ahmet U. (32) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.