Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçiliği ve New York'taki BM Daimi Temsilciliği görevleri tebliğ edildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi ve New York'taki BM Daimi Temsilcisi olacak isimlere yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.

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