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Ak Partili Baltacı'nın hayatını kaybettiği kazada sürücüye 6 yıla kadar hapis istemi

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı'nın hayatını kaybettiği trafik kazasının ardından tutuklanan sürücü Muratcan Türkyılmaz hakkında, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 21 Şubat 2024 21:14, Son Güncelleme : 21 Şubat 2024 22:49
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Baltacı'nın, 10 Şubat'ta Beyoğlu'nda karşıdan karşıya geçtiği sırada sanık Muratcan Türkyılmaz'ın kullandığı araçla kendisine çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Olaya ilişkin kamera görüntülerine göre, maktul Baltacı'nın bulunduğu refüj kısmından yolun karşı tarafına gittiği anlatılan iddianamede, görüntünün devamında Baltacı'ya Türkyılmaz'ın aracıyla çarptığının görüldüğü kaydedildi.

İddianamede, sanığın savunmasında, olay günü saat 22.00 sıralarında kullandığı araçla 60-70 kilometre hızla kendi şeridinde ilerlediği sırada bir anda karşısına çıkan Baltacı'ya çarptığını beyan ettiği, ancak olayın ardından sanığın ifadesinin aksine daha hızlı olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

Trafik ekiplerince kazanın ardından yapılan incelemede sanığın, Karayolları Trafik Kanunu'nda yer alan "Hızlarını, kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurma" kuralını ihlal ettiğinin belirlendiği anlatılan iddianamede, sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu değerlendirildi.

İddianamede, sanık Muratcan Türkyılmaz'ın, "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame kapsamında sanık Türkyılmaz'ın yargılanmasına 20 Mart'ta başlanacak.

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