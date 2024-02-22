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Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?

Türkiye'de çalışma saatleri için yeni düzenleme yapılacağı belirtiliyordu. Haftalık mesainin 45 saatten 40'a düşebileceğini ilişkin iddialara bir açıklama da TOBB ETÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç'dan geldi. NTV yayınında iddiayı değrelendiren Kılıç, "Bu yönde bir çalışma yok" dedi.

Haber Giriş : 22 Şubat 2024 08:52, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 08:54
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Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?

Haberlerde, haftalık çalışma süresinin 45 saatten 40 saate düşürülmesi konusunun gündeme alınabileceği iddia edildi. Daha sonra bu iddia resmi kurumlar tarafından doğrulanmadı.

ÇALIŞMA SAATLERİ DÜŞECEK Mİ?

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, NTV yayınında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kılıç özetle şunları söyledi:

"Şu an için böyle bir şey söz konusu değil. Bir şekilde ortaya atıldı ve o büyüdü. Bu konu daha önceki bakan Vedat Bilgin zamanında gündeme gelmişti. AB ülkelerinde çalışma saatlerinin kısaldığı haberleri izliyoruz. O da bunlara binayen Türkiye'de de gelecekte böyle bir adım atılabileceğini ifade etmişti ama şu an için Çalışma Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışması söz konusu değil.

HENÜZ SOMUT BİR ÇALIŞMA YOK

Bu konuda ben uzun yıllar önce akademik makale de yapmıştım. OECD ülkeleri çerçevesinde baktığımız zaman çalışma saatlerinin yasal olarak düşürüldüğüne dair bir takım gelişmeler var. Mesela Belçika'da 38 saat, Almanya'da 40 saat. Fransa'da 35 saat.Bizde bildiğiniz gibi haftalık çalışma süresi 45 saat. Bir değişiklik olur mu? Şu an için görünmüyor.

Çalışma sürelerinin düşmüş olması üretimin düşmesi anlamına da gelmedi. Hollnda örneğinde üretim artışına bile sebep oldu. Çalışma sürelerinin azaltılması üretimi de azaltacaktır anlayışı geçerliliğini yitirmiş bir anlayış olarak ortada duruyor."

İDDİALAR NASILDI?

İddiaya göre, uzaktan çalışma, esnek çalışma, kısa süreli çalışma gibi modeller önümüzdeki dönemde hayatımızda daha çok yer alacaktı. Bu arada haftalık 45 saat olan yasal çalışma sürelerinin de düşürülmesi söz konusu olacaktı, haftalık 35 ya da 40 saat mesai gibi alternatifler üzerinde duruluyor.

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