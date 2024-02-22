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Meteoroloji'den 13 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Şubat perşembe günü için son tahminlerini paylaştı. Yurt genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. 13 ilde sağanak 4 ilde ise karla karışık yağmur bekleniyor. İşte il il gün içerisinde beklenen hava sıcaklıları...

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 09:08, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:09
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Meteoroloji'den 13 ile uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmede 13 il için sağanak, 4 il içinde karla karışık yağmur beklentisi yer aldı. İşte gün içerisinde beklenen hava sıcaklıkları ve son tahminler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

DİKKAT! ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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