Kayak merkezlerinde son durum: Hakkari'de 168 santimetre ölçüldü

Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
Otoda senet devri
Otoda senet devri
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Dolar 31 TL'yi geçti
Dolar 31 TL'yi geçti
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Maliye'den kira çalışması
Maliye'den kira çalışması
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Yaşam

Kayak merkezlerinde son durum: Hakkari'de 168 santimetre ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 09:40, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:38
Yazdır
Kayak merkezlerinde son durum: Hakkari'de 168 santimetre ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 150, Ergan'da 128, Erciyes'te 72, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 60, Davraz'da 50, Kartepe'de 49, Haserek'te 47, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Yıldızdağı'nda 30, Mersivan'da 28, Denizli'de 20, Kop ve Çambaşı'nda 18, Murat Dağı'nda 13, Gevaş'ta 11, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez22.02.2024En düşükEn yüksek
HakkariKY-17-2
KartalkayaS-60
SarıkamışKY-9-2
PalandökenKY-9-2
ErganKY-50
ErciyesKY-51
KartepeS-36
UludağAB-34
ÇambaşıKY-52
YıldıztepeP-12
MersivanKY-15-10
YalnızçamKY-81
IlgazKY-30
Yıldız DağıKKY-22
ZiganaKY-55
KopKY-42
DenizliS-35

(KKY: Karla karışık yağmurlu, KY: Kar yağışlı, S: Sisli, P: Puslu, AB: Az bulutlu)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber