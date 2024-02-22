Borsa İstanbul'dan çifte rekor
Borsa İstanbul'dan çifte rekor
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Faiz Kararı Sonrası Kredide Fırsat!
Sponsorlu İçerik
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
CHP Edirne Belediye Başkan Adayı Ciravoğlu adaylıktan çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılsonu hızla düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Enflasyon yılsonu hızla düşecek
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Kredi kartı faizleri değişti mi?
Öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
Öğretmen eşini darbeden koca tutuklandı
İlk karar çıktı: Yıkılan binada oğlunu kaybeden müteahhide ceza indirimi
İlk karar çıktı: Yıkılan binada oğlunu kaybeden müteahhide ceza indirimi
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
Bakan Şimşek'ten seçim sonrası mesajı
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
AYM'den CHP ve Can Atalay'ın yeni başvuruları hakkında karar
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
Dünya 'Kaan'ı konuşuyor: Türk savunma endüstrisinin özgüveninin sembolü
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
Otoda senet devri
Otoda senet devri
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Dolar 31 TL'yi geçti
Dolar 31 TL'yi geçti
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Borsa İstanbul'dan çifte rekor

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.347,17 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 9.406,27 puana taşıdı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 20:05, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 20:34
Yazdır
Borsa İstanbul'dan çifte rekor

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 35,06 puan artarken, toplam işlem hacmi 143,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,38 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,80 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,53 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, "Kurul, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğini değerlendirmiştir" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, düşüş eğilimini sürdüren Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 289 baz puana geriledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, Kaliforniya merkezli çip üreticisi Nvidia'nın son çeyrekte beklentilerin üzerinde kar açıklamasının risk iştahını artırdığını belirtti.

Yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme, Almanya'da büyüme ve GfK tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç, 9.300 ve 9.200 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber