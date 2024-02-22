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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 105 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 105 bin liraya çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 16:57, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 17:04
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Altının kilogram fiyatı 2 milyon 105 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 10 bin lira, en yüksek 2 milyon 115 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,2 artışla 2 milyon 105 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 2 milyon 101 bin 500 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 386 milyon 29 bin 308,25 lira, işlem miktarı ise 1.162,16 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 389 milyon 200 bin 870,29 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, Doruk Döviz ve Kıymetli Madenler ile Çakmakçı Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış2.101.500,002.010,00
En Düşük2.010.000,002.015,00
En Yüksek2.115.000,002.114,50
Kapanış2.105.000,002.015,00
Ağırlıklı Ortalama2.054.436,982.062,84
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.386.029.308,25
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.162,16
Toplam İşlem Adedi40

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