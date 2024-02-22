Dolar 30,99 TL'ye geriledi
Güne değer kazancıyla başlayan dolar, günü 30,99 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 17:30, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 17:31
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|31,0060
|31,0070
|30,9920
|30,9930
|Avro
|33,5190
|33,5200
|33,6220
|33,6230
|Sterlin
|39,3300
|39,4470
|39,2170
|39,3340
|İsviçre Frangı
|35,3820
|35,5590
|35,2750
|35,4560
|ANKARA
|ABD Doları
|30,9760
|31,0560
|30,9620
|31,0420
|Avro
|33,4790
|33,5590
|33,5820
|33,6620
|Sterlin
|39,2700
|39,4800
|39,1570
|39,3670