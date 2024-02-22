Dolar 30,99 TL'ye geriledi

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 31,0060 31,0070 30,9920 30,9930 Avro 33,5190 33,5200 33,6220 33,6230 Sterlin 39,3300 39,4470 39,2170 39,3340 İsviçre Frangı 35,3820 35,5590 35,2750 35,4560 ANKARA ABD Doları 30,9760 31,0560 30,9620 31,0420 Avro 33,4790 33,5590 33,5820 33,6620 Sterlin 39,2700 39,4800 39,1570 39,3670