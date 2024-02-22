İsveç, terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edecek

Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
Meslek liseleri için 'istihdam odaklı' yeni program
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
3 Ay Ertelemeli 50.000 TL İhtiyaç Kredisi!
Sponsorlu İçerik
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Evlenenlerin sayısı geriledi! 2023 yılında 565 bin 435 çift evlendi
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Yargıtay'dan emsal karar: 'Alo' demek boşanma sebebi sayıldı
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Tartışmaya son nokta konuldu. Mesai saatleri kısalacak mı?
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
Akaryakıtta çifte indirim fiyatlara yansıdı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
3 organize suç örgütü 'Kafes'lendi: 63 gözaltı
Otoda senet devri
Otoda senet devri
Yerel seçim takvimi işliyor
Yerel seçim takvimi işliyor
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında
Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sıra yerli motorda! Tüm hakları Türkiye'ye ait olacak
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Sağlık alanında yeni düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın acı günü
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
Bakan Tekin: Öğretmen sayımız her ilimizde ikiye katlanmış durumda
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
8. Yargı Paketi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
İBB, yazılı puanı yüksek adayları sözlüde elemiş
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
'Koç Grubu, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapacak' iddiasına açıklama
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Mezitli belediyesinde çalışma süresi haftalık 40 saate düştü
Dolar 31 TL'yi geçti
Dolar 31 TL'yi geçti
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
Motorin ve benzinin litre fiyatında indirim
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
BİK Genel Müdürü Erkılınç: Haber sitelerinin gayretlerini ödüllendireceğiz
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylığı için 25 aday yarışacak
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
Erdoğan: 31 Mart'ta milletin tokadını yemekten kurtulamayacaklar
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: Bugün gurur günümüz
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yarın şubat ayı faiz kararını açıklayacak
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Erzincan'da şu ana kadar zehirli bir atığa saptanmadı
Maliye'den kira çalışması
Maliye'den kira çalışması
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Naci Görür'den İstanbul uyarısı
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
Devletten ev alacaklara 500 bin TL karşılıksız yardım!
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
26 milletvekili belediye başkanlığı için yarışacak
Ana sayfaHaberler Dünya

İsveç, terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edecek

İsveç İstihbarat Teşkilatı Başkanı Charlotte von Essen, İsveç'i üs olarak kullanan terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini önlemek istediklerini ve bu doğrultuda önlemler aldıklarını söyledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 11:36, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 11:37
Yazdır
İsveç, terör örgütü PKK ile mücadeleye devam edecek

Von Essen, yaptığı açıklamada, terör söz konusu olduğunda farklı ülkelerle işbirliğinin önemli olduğunu anlattı.

Son günlerde terörle mücadele kapsamında sert önlemler aldıklarını ve bu çerçevede Türkiye ile de iyi bir işbirliği yaptıklarını belirten Von Essen, "Bu sene için yaptığımız değerlendirmede de PKK'nın terör örgütü olarak sınıflandırılması devam edecek. Terör örgütünün alanını daraltmak için bir dizi farklı önlemler alıyoruz. İsveç'i üs olarak kullanan PKK'nın çeşitli aktörlerini, faaliyetlerini azaltma ve önleme isteğimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya, Çin ve İran, İsveç için tehdit

Rusya, Çin ve İran'ın İsveç'in güvenliği için tehdit oluşturan ülkeler olduğunu belirten Essen, "Bu ülkelerden kaynaklanan istihbarat faaliyetleri İsveç'in güvenliği için büyük bir tehdit oluşturuyor." dedi.

Ülkede ulusal terör tehdidi seviyesinin 17 Ağustos 2023'te 3'ten 4'e yükseltildiğini hatırlatan Essen, "Terör tehdidi seviyesini aşağı çekmek için sürekli takip ediyoruz. Bir süre daha terör alarmı en yüksek 5 üzerinden 4 seviyesinde kalmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

"PKK, Avrupa ve İsveç'i üs olarak kullanmaya devam edecektir"

İsveç İstihbarat Teşkilatı, İsveç Askeri ve Güvenlik Servisi (MUST) ve İsveç Ulusal Savunma Radyo Kurumunun (FRA) oluşturduğu Terör Tehdidi Değerlendirme Ulusal Merkezi (NCT), 2023-2024 yılları için İsveç'e yönelik terör tehdidini değerlendirerek hazırladıkları raporu 13 Şubat'ta kamuoyuna açıklamıştı.

Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerine de değinilen raporda, şu ifadelere yer verilmişti:

"Avrupa'da düzenli bir para fonuna sahip ve muhtemelen her yıl milyonlarca kron para toplayan PKK, Avrupa'da destekçilerinin ağları aracılığıyla ve siyasi lobicilik yoluyla uluslararası fırsatları da kullanarak siyasete nüfuz etmeye devam edecek. PKK, Türkiye'de terör faaliyetleri için Avrupa ve İsveç'i üs olarak kullanmaya devam edecektir. PKK, İsveç'te olumlu imaj çizmek ve örgüte elaman kazandırmak için 2024 yılında da faaliyetlerine muhtemelen devam edecektir."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber