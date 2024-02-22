Dilan-Engin Polat çiftine 8-11 yıla kadar hapis talebi

Haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım tarihinde tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin komşularıyla kavga edip adliyelik olduğu dosyada savcılık soruşturmasını tamamladı.

Sabah gazetesinden Arzu Kaya'nın haberine göre; savcılık, İstanbul Anadolu Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından komşu Metin A.'nın yaralanmasının hafif nitelikte olduğuna dair rapor verdiğini ayrıca Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu hakkında da soruşturma yürütüldüğünü, Doğu hakkında takipsizlik kararı verildiğini ve kesinleştiğini belirtti.

DİLAN'A 3 AYRI SUÇTAN, ENGİN'E 4 AYRI SUÇTAN CEZA

Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya, Engin Polat'ın ise bu 3 suçun yanı sıra ayrıca "konut dokunulmazlığını ihlal" suçunu da işlediğini belirten savcılık 11 yıl 4 aya kadar hapsini istedi.

İddianame mahkemeye gönderildi.

Mahkemenin kabul etmesi halinde Polat çifti önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

SORUŞTURMAYA KONU OLAN KAVGANIN AYRINTILARI

Dilan ve Engin Polat çifti Çekmeköy'deki lüks sitelerinde 6 Haziran Salı günü Engin Polat için doğum günü partisi düzenledi.

Otopark, partiye katılan misafirlerin araçlarıyla doldu. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen komşuları araçlarını Sıla Doğu'nun aracının arkasına park etti. Bir süre sonra Polat ailesinin evindeki partiye katılanlardan birinin çocuğu rahatsızlandı. Çocuğu hastaneye götürmek için evden çıkan Dilan-Engin Polat çifti ve yakınları Sıla Doğu'nun aracının önüne park eden komşularıyla konuşmak ve araçlarını çekmesini söylemek için dışarı çıktı.

İddiaya göre Dilan Polat, evinden çıkan komşusuna hakaret etmeye başladı. Taraflar arasında çıkan tartışmayı Engin Polat ayırmaya çalıştı fakat başarılı olamadı. Dilan Polat komşusuna tekme atmaya çalıştı. İddiaya göre güvenlik kamerasının görmediği bir noktada Engin Polat komşusunu dövdü. Engin Polat daha sonra koşarak komşusunun evine girdi ve komşusuna tehdit ve küfürler etti.

Komşusunun eşi ve çocuğu büyük korku yaşadı. Evinde Engin Polat'ı gören kadın KADES uygulamasından polis ekiplerini çağırdı.

Kısa süre sonra Polat çiftinin evine polis ekipleri geldi. Fakat Dilan-Engin Polat çifti polis ekiplerini içeri almadı ve ifade vermedi.