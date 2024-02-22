İnşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü, 2 işçi yaralandı
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 işçi öldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 13:00, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 13:37
Güneykent Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın tahta iskelesinde henüz bilinmeyen bir nedenle göçük oluştu.
Göçükle birlikte iskeleden düşen 1 işçi olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 2 işçi ambulansla Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.