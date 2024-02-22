MSÜ giriş belgeleri erişime açıldı
ÖSYM, sitesinden Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 14:06, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 14:21
ÖSYM'nin açıklaması şu şekilde:
3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2024-MSÜ) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI