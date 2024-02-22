CTE'nin görevde yükselme sınavı sonuçları açıklandı

CTE'nin resmi sitesinde yayımlanan duyuruya göre; 'Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını Kazanan Personelin Tercih Sonuçları açıklanmıştır' ifadelerine yer verildi.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün yayımladığı duyuruda;

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını Kazanan Personelin Tercih Sonuçları

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nda başarılı olan; 113 kurum ikinci müdürlüğü ve 75 denetimli serbestlik müdür yardımcılığı ünvanına atanmaya hak kazanan personelin tercihleri doğrultusunda atama işlemleri 20.02.2024 tarihli Bakanlık Olur'u ile; 200 idare memurluğu ve 75 denetimli serbestlik şefliği ünvanlarına atanmaya hak kazanan personelin tercihleri doğrultusunda atama işlemleri ise 16.02.2024 tarihli Bakanlık Olur'u ile tamamlanmıştır. Adayların atanmış oldukları kurumlara ilişkin listeler Ek'te yer almaktadır.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı sonuçlarına göre ataması yapılan adaylardan 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62'nci maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda:

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar.

Ayrıca; atandığı ünvana göre eğitim planlaması doğrultusunda tebliğ alan personelin ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini söz konusu eğitimin bitimine müteakip gerçekleştirilmeleri, henüz eğitime katılmamış olanların ise ilişik kesme, ayrılış-başlangıç gibi işlemlerini tamamladıktan sonra Personel Eğitim Daire Başkanlığı'ndan gelecek bilgi doğrultusunda eğitimlere katılmaları gerekmektedir.

Kontenjan listelerinde (*) ve (**) işaretli ceza infaz kurumlarının inşa işlemleri henüz tamamlanmadığından bu kurumlara ataması yapılan personelin, kurumlar faaliyete alınıncaya kadar maaş ve özlük işlemleri (B) sütununda yer alan kurumlar tarafından yapılacak olup, (C) sütununda yer alan kurumlara geçici olarak görevlendirilmesi yapılmıştır. (*) ve (**) işaretli ceza infaz kurumlarının hizmete açılmasına müteakip geçici görevlendirilmeleri kaldırılarak atanmış oldukları kurumlara nakledilecektir.

Söz konusu sınav sonucuna göre ataması yapılan personel için tebligatlar ayrıca görev yaptıkları kurumlarına gönderilecektir.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavını kazanan personeli tebrik eder, yeni görev yerlerinde başarılar dileriz.

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