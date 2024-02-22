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Ayhan Bilgen: Yerel seçimlerde siyaset yeniden şekillenecek

SES Partisi Genel Başkanı ve bağımsız Kars Belediye Başkan adayı Ayhan Bilgen, yerel seçimleri, merkezi seçimlerden daha hayati gördüklerini belirterek, "Yerel seçimlerle Türkiye'de siyasal hayatın yeniden şekilleneceğini düşünüyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 22 Şubat 2024 16:07, Son Güncelleme : 22 Şubat 2024 16:12
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Ayhan Bilgen: Yerel seçimlerde siyaset yeniden şekillenecek

Bilgen, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, demokratik, eşitlikçi, özgürlükçü ve toplumsal barışın güvencesi olacak bir anayasa tartışmasının yapılması gerektiğini belirtti.

Anayasa tartışmasının yaptırılmamasının ülkeye kötülük olduğunu dile getiren Bilgen, "İktidarla muhalefet arasındaki çekişmenin, rekabetin bizim darbe anayasasına mahkumiyetimiz sonucunu doğurmaması gerekir." ifadesini kullandı.

Ayhan Bilgen, anayasa tartışmasının parti hesaplarına kurban edilmeden, Türkiye'nin ihtiyacına, önceliklerine göre ve partilerin uzlaşmasıyla yapılması gerektiğini söyledi.

Yerel seçimlere ilişkin de konuşan Bilgen, "Yerel seçimleri, merkezi seçimlerden daha hayati görüyoruz. Demokrasi yerelden merkeze örülen bir süreçtir. Yerel seçimler, cumhurbaşkanlığı, milletvekili seçimlerinden daha önemsiz görülmemelidir. Yerel seçimlerle Türkiye'de siyasal hayatın yeniden şekilleneceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde bağımsız adayları destekleme kararı aldıklarını ve kendisinin de Kars'tan bağımsız aday olarak başvuru yaptığını hatırlatan Bilgen, bağımsız adayların siyasette niteliği artıracağını ifade etti.

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