İzmir'de dedesini tabancayla vuran torun tutuklandı

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115. Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki M.A.'yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansla kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.