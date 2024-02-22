Murat Kurum: CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisinde

Kurum, Kanal D'deki "Neler Oluyor Hayatta" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İstanbul'da taksi sorununun görmezden gelinemeyeceğini vurgulayan Kurum, taksi çağırmak için birçok uygulama bulunduğunu ve bunları tek bir çatı altında toplamak zorunda olduklarını söyledi.

Kurum, "Merkezi Taksi Sistemi" adı altında hayata geçirecekleri "Biz İstanbul" uygulamasıyla taksinin ve sürücüsünün durumunun dijital ortamda görülebileceğini belirterek, İstanbul'un taksisinin bir marka haline geleceğini kaydetti.

Vatandaşın beklentisi olan hizmet kalitesini artıracaklarını aktaran Kurum, mevcut yönetimin sorunu çözmek yerine taksicilik yapmak istediğini ifade etti.

Kurum, kimsenin mağdur olmadığı, sıkıntı yaşamadığı bir süreci işleteceklerini belirterek, taksilerle ilgili projelerinin detaylarını paylaştı.

İSPARK'la ilgili planlarını anlatan Kurum, 5 yılda 250 bin araçlık otopark yapacaklarını söyledi.

Kurum, kentin neredeyse her mahallesinde otopark sorunu olduğunu, 39 ilçede 964 mahalleye yayılacak biçimde, üstü toplanma alanı ve yeşil alan, altı otopark şeklindeki yapıları inşa edeceklerini aktardı.

Okul bahçelerine de otopark yapacaklarını kaydeden Kurum, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol imzalayacaklarını, veliler ile öğretmenlerin kullanacağı otoparkların üstünün çocukların yeşille buluşacağı bahçeler olacağını anlattı.

- "Bölücü terör örgütünün bizi hedef almasını gayet doğal görüyoruz"

CHP ve DEM Parti'nin "Kent Uzlaşısı" söylemleri ile Kandil'den Cumhur İttifakı'yla ilgili yapılan açıklamaların sorulması üzerine Kurum, bölücü terör örgütünün sözde elebaşının kendilerini hedef alan bir açıklama yaptığını ve ittifaka işaret ettiğini belirterek, "Yani diyor ki, 'Oradaki ittifak, var olan o ittifakları sahiplenmeli.' diye yönlendirme yapıyor. Bölücü terör örgütünün bizi hedef almasını gayet doğal görüyoruz. Çünkü onların dertleri ülkemizin birliği değil. Onların dertleri bu ülke bölünsün, parçalansın, ayrışsın. Maalesef bu düşünce içerisindeler." ifadelerini kullandı.

Kurum, terör örgütlerine gereken cevabı her yerde verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayarak, "Allah'ın izniyle ülkemizin 780 bin kilometrekare toprağını, ay yıldızlı bayrağımızı gönderde, yükseklerde tutmak adına, ülkemizi her alanda güçlü, muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak adına adımlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atmaya devam edeceğiz. Kandil'in, elebaşının işaret ettiği bir ittifaktan bahsediyorlar. Adına da 'Kent Uzlaşısı' diyorlar. Aslında bu 'Kandil uzlaşısı'. Maalesef Kandil'le yapılan uzlaşmadır. Maalesef Atatürk'ün kurduğu partinin bugün gaflet ve dalalet içine düştüğünü görüyoruz." diye konuştu.

CHP'nin, özgür ve bağımsız bir parti olmadığı değerlendirmesinde bulunan Kurum, "Bugün CHP, Kandil'in işaret ettiği 'Kent Uzlaşısı'nı yapmak üzere bir gayret içerisindedir. Masa arkasında, kapı arkasında kirli ittifaklar kurup, bu ittifakları söyleyememe, adını da 'Kent Uzlaşısı' olarak tarif etme çabası içerisindeler. Bunu milletimiz çok iyi görüyor. Peki ne olacak? Yani 'Kent Uzlaşısı' olduğu zaman DEM Partisi terör örgütüne mesafe mi koyacak? Bu parti, terör örgütü propagandasını yapmaktan vaz mı geçecek?" ifadelerini kullandı.

- "CHP'li seçmenin de alternatifsiz olmadığını düşünüyorum"

Kurum, ittifakın adının "Kent Uzlaşısı" konulmaya ve gizlenmeye çalışıldığını ifade ederek, "Ama gizleyemezler. CHP'ye gönül veren kardeşlerimiz de bundan oldukça rahatsızlar, isyan ediyorlar. Daha önce parti yönetiminde olan ama bugün bu ittifaktan rahatsız olanlar bunları da dile getiriyorlar. Bugün baktığınızda CHP'li seçmenin de alternatifsiz olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla o alternatifleri bugün, bu yerel seçimde, 31 Mart'ta sandığa yansıtacaklarına da yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

İstanbul'un, en iyi projeyi yapacak, hizmeti getireceklerin arkasından gideceğine yürekten inandığını dile getiren Kurum, o yüzden İstanbulluların oyuna talip olduklarını kaydetti.

Kurum, yerel seçimlerle ilgili anket sonuçlarının sorulması üzerine, en güzel anketin, sahaya gittiklerinde insanların ilgisi, alakası ve sevgisi olduğunu belirtti.

Sahaya çıktıklarında bunu gördüklerini anlatan Kurum, "Öyle güzel bir motivasyon var ki... İnsanlarımız artık sabırsızlıkla o 39 gün bitsin, artık hizmet siyaseti gelsin, İstanbul hizmete kavuşsun beklentisi içerisindeler ve bu coşku her geçen gün büyüyor. Bir kadın hareketi, gençlik hareketi olacak demiştim. Şimdi bu dalga dalga büyüyor. Bu, sonuçta sevgiyle, karşılıklı güven ilişkisiyle olacak bir iş." diye konuştu.

Kurum, bu durumun anketlere de yansıdığını vurgulayarak, "Aslında şu anki CHP'li yönetimin kafa karışıklığı da buradan kaynaklanıyor. Yani algıyı başka yere çekme, gündem değiştirme çabası... Ne yapacaklarını bilemiyorlar, şaşırmış durumdalar. 'Ne söylesek, nasıl bir algı oluştursak, nasıl davransak da bu sevgiyi koparsak.' diye çalışma arzusu içerisindeler. Ama ne yaparlarsa yapsınlar nafile." ifadelerini kullandı.